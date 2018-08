Redação Últimas Notícias

Os atiradores do Tiro de Guerra participaram, nesse final de semana, do exercício de campanha e da marcha de 16 quilômetros.

Nas atividades de campanha os atiradores colocaram em prática a teoria aprendida na sala de aula como as ações de combate e sobrevivência. O exercício teve início na noite de sexta-feira (17) com a convocação dos atiradores (acionamento do plano de chamada). Os jovens se preparam e à meia noite iniciaram a marcha de 16 km com destino a Fazendo do Fundão, situada atrás da Lagoa do Fundão. A marcha terminou em uma área rural, no bairro Engenho de Serra, na manhã de sábado (18).