Na noite de sexta-feira (8), o TG 04-030, recebeu a visita dos pais dos atiradores da turma de 2019.

O encontro teve como objetivo estreitar os laços de amizade com a “família militar”, ambientar os visitantes sobre a missão do TG e as atividades que os jovens irão desenvolver durante o ano.

De acordo com a direção do TG, a reunião foi muito proveitosa e teve a participação maciça dos pais, que lotaram a sala de

instrução e ao final aproveitaram a oportunidade para tirar dúvidas sobre o TG.