O Tiro de Guerra 04-030 recebeu, nesta quarta-feira (10), a visita do segundo tenente J. Aluísio, integrante da seção dos Tiros de Guerra, do comando da 4ª Região Militar, sediado em Belo Horizonte.

O objetivo da visita foi realizar a inspeção administrativa no TG de Formiga.

Na ocasião, foram verificadas as condições das instalações, da escrituração da documentação de instrução e do estado e conservação do material.