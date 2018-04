O Tiro de Guerra 04-030 realizou na quinta-feira (19), a Solenidade Militar alusiva ao Dia do Exército Brasileiro.

Na ocasião foi realizado o hasteamento da Bandeira Nacional, Canto da Canção do Exército, leitura da Ordem do Dia do Comandante do Exército, entrega do Soutache aos 25 Atiradores aprovados na seleção intelectual e física, para ingresso no Curso de Formação de Cabos, competição de cabo de guerra, entre os atiradores e distribuição de revista gibi (Recrutinha), aos alunos presentes.

Entre as autoridades e personalidades, estiveram presentes, o Sr Tenente Coronel Wellington Levy, Comandante do 63º Batalhão de Polícia Militar, o Sr Vereador José Geraldo da Cunha (Cabo Cunha), Sr Alex Sandro Arouca, Secretário Municipal de Cultura, Sr 1º Tenente José Maria Canudo, Antigo Delegado de Serviço Militar de Formiga, Sr 2º Tenente Reformado Aduílio Gomes, Ex-Combatente da 2ª Guerra Mundial, Sr Sérgio Evaristo, Diretor da Penitenciária de Formiga, Sr Washington Silva, Diretor Geral do IFMG, Sra Ana Paula Santiago, Diretora da Escola Estadual Abílio Machado, Sras Michele Teixeira e Brunieli Cristina, ambas Orientadoras da APAE e os Sr Capitão PM Lúcio Marcos, Sr Luiz Gustavo Tatagiba e Sr Altair Ribeiro, amigos do TG.

Os alunos da Associação de Pais e Amigos do Excepcionais (APAE), familiares dos Atiradores e demais convidados, também compareceram à solenidade.