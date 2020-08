Nesta semana, foram realizadas as comemorações alusivas ao Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto. Na ocasião, o Tiro de Guerra participou, com uma equipe de 16 atiradores, no preparo de aproximadamente 700 kits alimentação nas escolas municipais Franklin de Carvalho, Nelson Alvarenga e Dalva Barbosa.

O trabalho contou com a orientação e participação dos instrutores tenente Romero e o sargento Faria Lima, além das diretoras e colaboradores das escolas.

Os kits foram distribuídos aos alunos que estão impossibilitados de frequentar as atividades escolares em decorrência da pandemia.

A atividade extracurricular teve como objetivo despertar e elevar o sentimento de solidariedade humana, junto aos atiradores e contribuir para integrar, cada vez mais, o jovem cidadão no município que reside um dos objetivos da formação militar.