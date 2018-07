O Tiro de Guerra 04-030 realizará um torneio de futsal, inserido nas comemorações alusivas ao Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto.

As partidas terão início na próxima terça-feira (31), com jogos acontecendo todas as terças e quintas-feiras, às 19h30, na sede do TG.

A final ocorrerá no dia 23 de agosto e a premiaçãono dia 24, juntamente com a solenidade militar.