Redação Últimas Notícias

O Tiro de Guerra 04-030 realizou na noite de quarta-feira (20) uma reunião com os pais dos atiradores. O encontro fez parte das ações de encerramento do ano de instrução.

De acordo com o chefe de instrução do TG, subtenente Gelson Rodrigues de Souza, a reunião ocorreu com o objetivo de apresentar para os pais um balanço das atividades desenvolvidas no ano. “Nosso intuito também foi o de estreitar os laços de amizade com a ‘família militar’, ocasião em que foi estabelecido um diálogo entre os instrutores e os visitantes”.

Ao final do encontro os pais participaram de uma confraternização.