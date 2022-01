Robert Lewandowski é o melhor jogador do mundo da temporada 2020/2021. O atacante do Bayern de Munique venceu o prêmio The Best, anunciado pela Fifa nesta segunda-feira (17), em cerimônia na Suíça. Ele superou os finalistas Messi e Salah.

Este foi o segundo prêmio The Best seguido de Lewandowski, que já havia eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2019/2020.

” Estou muito honrado de vencer este troféu, me sinto orgulhoso e feliz. Claro que ele também pertence a todos os meus companheiros e treinadores, porque todos trabalharam muito para ganhar os jogos e títulos ” – afirmou o polonês, ao receber o prêmio.

Lewandowski marcou 69 gols em 69 jogos por Bayern de Munique e Polônia na temporada 2020/2021. Além disso, foi campeão alemão e da Supercopa da Alemanha. Pelo terceiro ano seguido, o atacante foi o maior artilheiro da Europa.