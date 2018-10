Da Redação

Em ação movida pelo Ministério Público Federal, em tramitação no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO – Subseção Judiciária de Divinópolis – Processo N° 0002388-59.2016.4.01.3811 – 2ª VARA – foram condenados Thiago Pinheiro e outro. A sentença é da lavra do Juiz Federal Substituto, André Coutinho da Fonseca Fernandes Gomes.

A ação judicial trata da suspeita do aliciamento de uma testemunha com o objetivo de fazer com que a mesma prestasse depoimento em desfavor do então vereador de Formiga, Arnaldo Gontijo de Freitas, com o intuito de que, ao fim, o mesmo perdesse o cargo que seria então assumido pelo suplente, no caso, Thiago Pinheiro que atualmente é secretário de Administração e Gestão de Pessoas de Formiga. A denúncia é de junho de 2014.

Em sentença, Thiago Pinheiro que não possui antecedentes criminais foi condenado a três anos de reclusão. Porém, por preencher os requisitos do art. 44, do Código Penal, a pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade (1.096 horas) além do pagamento de prestação pecuniária de R$15 mil em até 20 parcelas.