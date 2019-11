Thyane Dantas resolveu abrir o coração e falar publicamente sobre todo imbróglio que sua família enfrenta há anos: a traição de Wesley Safadão quando ainda casado com Mileide Mihaile , mãe do primogênito do cantor. Segundo Thyane, Safadão efetivamente nunca cometeu adultério com a ex pra ficar com ela, uma vez que os dois nunca foram oficialmente casados.

