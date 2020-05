Há cada novo episódio do reality show esportivo Bravo!, promovido pelo Grupo LX e a LaLiga e transmitido pelos canais ESPN e WatchESPN, o zagueiro formiguense Pedro Lima, de 19 anos, fica mais perto do sonho de jogar na Espanha, no campeonato das categorias de base do país europeu.

Após a realização de dois amistosos por equipe, ambos vencidos pelo time de Pedro, o País Basco Euskadi, o zagueiro voltou a campo com sangue nos olhos para a etapa decisiva.

No episódio 6, que foi ao ar na semana passada, o time de Pedro fez bonito mais uma vez, e venceu os três primeiros jogos com placares elásticos (3×0 contra o Galisa, 4×1 no Madrid e 3×1 no Valência). Com as vitórias, o time se classificou automaticamente para a semifinal que começa a ser exibida na próxima segunda-feira (11).

– Foto: Bravo Reality

Quem acompanhou o episódio passado não poderia imaginar o que estava por vir. No episódio 7, que foi ao ar nessa segunda-feira (4), o time do formiguense, que vinha vencendo todos os adversários, perde para o último colocado do grupo, o Cataluña. A derrota desestabiliza o time e em especial Pedro que, pela primeira vez, pensa em voltar para casa após discutir com colegas de equipe.