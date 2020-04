Da Redação – Últimas Notícias

Chegou na metade a transmissão do reality show esportivo Bravo!, transmitido pelos canais ESPN Brasil e WatchESPN.

No episódio que foi ao ar nessa semana, o formiguense Pedro Lima mostrou a que veio e integrou a única equipe a vencer as duas partidas amistosas que preparam os atletas para os jogos decisivos do programa que levará jovens talentos do futebol para realizar o sonho de jogar na Europa.

Nessa fase do reality show, que começou com 900 atletas selecionados dentre outros 13 mil, são 6 times com 13 jogadores.