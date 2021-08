Após uma adolescente de 13 anos acusar o tio de tê-la estuprado, no distrito de Capoeirinha, em Goianá, a mãe dela, de 43, foi presa na quarta-feira (4) por abandono de incapaz. O suspeito do crime, de 41 anos, não foi localizado durante as diligências da Polícia Militar (PM) no município da Zona da Mata mineira.

O caso veio à tona por meio de uma denúncia realizada pelo Conselho Tutelar da região. Em relato à PM, o órgão informou que a menina estaria mantendo relações sexuais com o tio.

Conforme o registro da ocorrência, a vítima contou que mora com sua mãe, mas que, desde o ano passado, ela tem ficado algumas semanas na casa da tia – período no qual recebeu investidas sexuais do então marido dela.

Ainda segundo a PM, a jovem confirmou que o ato sexual foi consumado na residência dele pela última vez na madrugada de terça-feira (3). Os militares foram até o local, situado em uma fazenda na zona rural do referido distrito, mas o suposto autor não foi encontrado.