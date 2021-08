Seguindo todos os protocolos sanitários, na quinta-feira dia (19) foi realizado no Salão Nobre “Eunésimo Lima”, no campus do Unifor-MG o módulo VI do Curso de Boas Práticas Agropecuárias para a Agroindústria Artesanal.

O extensionista Mozair José, do escritório da Emater-MG de Formiga tratou do tema “Tipos de Queijo”, abordando um pequeno histórico da origem do queijo; principais tipos de queijo produzido pela agricultura familiar em Formiga; técnicas e processos de produção; diferenças dos queijos Minas Frescal, Minas Padrão e Minas Artesanal; também tratou sobre embalagem, rotulagem, conservação, transporte e comercialização do queijo.

O curso, que é oferecido gratuitamente, conta com uma carga horária de 40 horas e tem como objetivo a formação e capacitação de produtores e colaboradores da agroindústria do município.

A capacitação é fruto de uma parceria da administração municipal através do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e do Banco Municipal de Alimentos (BMA) com a Emater-MG e Unifor-MG.