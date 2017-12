Desde o dia 1º de dezembro, o Tiro de Guerra de Formiga 04-030 conta com novo chefe de instrução.

O subtenente Gelson Rodrigues de Souza apresentou-se para a função após ter sido nomeado. Ele receberá o comando do TG do subtenente Bernardo Alves Barbosa Filho, que foi transferido para a Companhia de Comando da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, em Marabá/PA.

O novo chefe do TG que atuará na cidade durante o biênio 2018/2019, desempenhará suas funções junto com o também subtenente Leonardo Geraldo do Vale Aliane.

Subtenente Gelson possui diversas condecorações, entre elas, a Medalha Militar de Prata, a Medalha Osório e a Medalha Praça Mais Distinta.

O subtenente nasceu em São Jerônimo/RS e estava servindo na 8º Circunscrição de Serviço Militar, em Porto Alegre/RS. O militar incorporou-se nas fileiras do Exército Brasileiro em 4 de fevereiro de 1991, no 3º Batalhão de Engenharia de Combate, em Cachoeira do Sul/RS, de lá, ingressou, por concurso público de âmbito nacional, na Escola de Sargentos das Armas (ESA), em Três Corações, onde concluiu o Curso de Formação de Sargentos da Arma de Cavalaria, em novembro de 1995, construindo uma honrosa carreira.