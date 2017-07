A solenidade comemorativa aos 71 anos do Tiro de Guerra “O Sentinela do Oeste Mineiro”, completados no dia 4 de julho, foi realizada na sexta-feira (7).

Na oportunidade, foram entregues as boinas aos atiradores incorporados em 2017 e a entrega dos braçais aos novos monitores da turma que concluíram a primeira fase do Curso de Cabos.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades, ex-instrutores, familiares e amigos do Tiro de Guerra.

Ao longo desses anos, quase 10 mil atiradores já passaram pelo TG.