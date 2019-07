O Tiro de Guerra 04-030 realizou na sexta-feira (5), uma solenidade em comemoração aos 73 anos de criação da organização militar.

O evento teve início com a entrada dos atiradores na quadra de esportes, marchando e cantando a canção Fibra de Herói.

Na ocasião, um telão projetou fotografias das atividades até então desenvolvidas. Em seguida, após a leitura do histórico do TG, os atiradores concluintes da 1ª fase do Curso de Formação de Cabos receberam os braçais de monitor e toda a turma, a boina verde-oliva, simbolizando mais um marco na vida militar.

O chefe da instrução, subtenente Gelson Rodrigues destacou a importância de cada evento ocorrido na cerimônia, enfatizando que o Tiro de Guerra existe a 73 anos na cidade, graças ao empenho e apoio da Prefeitura e da comunidade em geral.

A comemoração contou com a presença de autoridades, familiares, parentes e amigos dos atiradores, ex-integrantes, amigos e vizinhos do TG e demais convidados.

O prefeito e diretor do TG, Eugênio Vilela, marcou presença juntamente com os secretários municipais, Leandro Pimentel, Cleuton Lima, Rui Palomo e Leyser Rodrigues. Também prestigiaram o evento, o 2º tenente reformado Aduílio Gomes, ex-combatente da 2ª Guerra Mundial, o comandante do 63º BPM, major Many, o comandante do Corpo de Bombeiros, 1º tenente Mateus Cunha, o vice-presidente do Consep e antigo instrutor do TG, capitão Jorge Zaidam, o presidente do Rotary Club de Formiga, Lutero, o 2º Tenente José Maria, antigo Delegado de Serviço Militar, Waltercides Montijo, representando a Acif/CDL, Miguel Cardoso, representando a Loja Maçônica Arte Real 28 e o coordenador do Banco de Alimentos, Anuar Teodoro.