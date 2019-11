Instrutores e atiradores do Tiro de Guerra 04-030 estiveram na tarde dessa terça-feira (19), na Escola Estadual Aureliano Rodrigues Nunes, para a última visita do ano, encerrando assim o projeto “Recrutinhas do Bem”.

Na oportunidade, foi comemorado com os alunos, o Dia da Bandeira – celebrado em 19 de novembro – sendo realizado, o canto do Hino Nacional e do Hino da Bandeira, incineração de bandeiras inservíveis e distribuição de revistas recrutinhas.

O projeto teve início no mês de agosto, quando a escola passou a receber visitas semanais de uma equipe de atiradores para interagir com os estudantes por intermédio do canto do Hino Nacional. Os estudantes aprenderam sobre os símbolos nacionais e seus significados, culto ao amor à Pátria e respeito pelas pessoas, despertando neles o sentimento de civismo e patriotismo.

