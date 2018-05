Redação Últimas Notícias

O Tiro de Guerra 04-030 realizou, na quinta-feira (3), na pista de atletismo do Unifor-MG, a primeira parte do teste de avaliação física, com os atiradores, conforme o cronograma de instrução.

A atividade contou com o apoio do Corpo de Bombeiros do município. O teste é aplicado em dois dias, sendo no primeiro, corrida de 12 minutos e no segundo, flexão de braço, flexão na barra e abdominal.

Este foi o primeiro de três testes que ocorrerão durante o ano.