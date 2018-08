Uma perseguição policial na Alameda São Boaventura entre criminosos e policiais do 12°Batalhão da Polícia Militar (Niterói) terminou em tiroteio em Niterói, Região Metropolitana do Rio, na manhã desta segunda-feira (20). Um dos principais acessos à ponte Rio Niterói chegou a ser bloqueado no início da manhã, mas foi reaberto ao trânsito por volta das 7h30.

Segundo informações do 12°BPM, seis criminosos morreram no confronto e outros dois foram baleados. Os agentes apreenderam quatro fuzis e pistolas com os bandidos. Pelo menos, 17 tiros foram efetuados e dois carros usados pelos criminosos estão crivados de balas no local.

Um policial também foi ferido, mas passa bem. A Divisão de Homicídios fez perícia no local e vai investigar o caso.

