Um rapaz morreu e quatro pessoas ficaram feridas após um tiroteio em um bar na noite desta quinta-feira (4) em Nova Serrana. Dentre as vítimas feridas está uma criança de 11 anos, segundo a Polícia Militar (PM). Até esta publicação ninguém tinha sido preso.

A PM informou que, por volta das 22h, recebeu denúncias de uma troca de tiros no bar que fica na Rua Geraldo Pinto do Amaral, no Bairro Romeu Duarte.

Segundo testemunhas, os autores chegaram em um carro, atiraram várias vezes contra as pessoas que estavam no estabelecimento e fugiram.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender as vítimas e confirmou que um rapaz de 28 anos morreu no local. Segundo a polícia, ele foi atingido em várias partes do corpo e tinha passagens por roubo, tráfico de drogas e homicídio.

A namorada dele, de 37 anos, também foi atingida por um tiro e foi socorrida. De acordo com a PM. Outras três pessoas ficaram feridas no tiroteio, a criança de 11 anos, outra mulher de 37 anos e um idoso de 66 anos.

Eles foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Serrana.

Durante os trabalhos da perícia foram encontradas cápsulas de calibre .380 e 9mm próximo ao local do crime.

Após rastreamento, o carro usado no crime foi encontrado pela PM abandonado no Povoado de Barretos. Ele havia sido roubado no dia 23 de dezembro em Betim, segundo a polícia.