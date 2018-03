Um tiroteio em uma escola secundária do condado de St. Mary, em Maryland, nos Estados Unidos, deixou um morto e dois feridos nesta terça-feira (20).

De acordo com a Reuters, um aluno que foi o autor dos disparos morreu durante uma troca de tiros com um segurança da escola. A escola Great Mills High School, que recebe alunos do ensino médio, está isolada, de acordo com a CNN.

Os outros feridos também são alunos da escola, um menino e uma menina. Os dois foram levados para o hospital em estado grave.

O xerife do condado de Mary’s fez um apelo para que os pais não se dirijam até o local, mas se concentrarem em outro colégio próximo, para onde foram levados 1.600 alunos.

Em 14 de fevereiro, um ex-aluno fortemente armado invadiu a escola Stoneman Douglas High School, em Parkland, e matou 17 alunos, deixando ainda vários feridos.

IMPRIMIR