Um tiroteio em igreja no estado americano do Texas deixou ao menos dois mortos e um ferido neste domingo (29). De acordo com a agência Reuters, o caso aconteceu por volta das 11h30 do horário local (14h30 em Brasília) na periferia de Fort Worth, cidade vizinha a Dallas.

Uma testemunha do ataque disse à rede de televisão americana CBS que o atirador teria disparado contra fiéis durante o momento da comunhão e que foi contido por um membro da igreja “West Freeway Church of Christ” (Igreja de Cristo em West Freeway).

Segundo um porta-voz do serviço de emergência, em entrevista ao canal de TV, uma das vítimas morreu ainda na igreja, e outra, a caminho do hospital.

De acordo com as autoridades, o suspeito de abrir fogo contra os fiéis estaria entre os baleados, mas não foi informado se estaria entre os mortos ou feridos.