Nesse domingo (21), um grande público compareceu ao Campo do Vila para a primeira partida da final do Ruralzão 2021.

Papagaios venceu Albertos por 3 x 0. Carlos, Douglas e Lucas fizeram a alegria dos torcedores do Papagaios. Os dois times disputam no próximo domingo (28) o título de campeão do Ruralzão.

A equipe de Fazenda Velha e com Pouso Alegre empataram em 3 x 3. Marcaram para Pouso Alegre: Dener, Luís e Marco Tulio. Para Fazenda Velha: Elias (2) e Neimar. Para os dois times, a disputa no próximo domingo é pela terceira colocação.

A Policia Militar e a Secretaria Municipal de saúde estiveram presente mais uma vez para apoiar o evento que contou com a solidariedade do torcedor.