O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) abriu inscrições, nesta segunda-feira (7) para a seleção de estagiários do curso de comunicação. Os interessados, que devem cursar do 3° ao 6° período em Comunicação Social, terão até o dia 14 de agosto para fazer a inscrição por meio de um formulário eletrônico.

De acordo com o edital publicado, serão seis vagas disponíveis para estudantes de jornalismo, quatro para relações públicas, uma para alunos de publicidade propaganda e três para ocupar a vaga de comunicação social.

O documento informa que a carga horária é de 30 horas semanais, com jornada diária de 6 horas. Os estagiários selecionados serão remunerados com uma bolsa de R$1.047,00 mais auxílio-transporte.

Avaliação

A prova será dissertativa e composta por 25 questões de múltipla escolha, sendo 15 questões sobre a teoria da comunicação e 10 questões sobre organização do poder judiciário.

As inscrições serão realizadas até às 18h (horário de Brasília) do dia 14 de agosto, por meio de formulário eletrônico, denominado “Requerimento de Inscrição”, a ser preenchido no Portal do TJMG.