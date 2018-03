A unidade do edifício-sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), localizado na avenida Afonso Pena 4001, no bairro Serra, teve o expediente suspenso nesta terça-feira (20).

De acordo com o órgão, o motivo da interrupção foi devido a problemas hidráulicos e elétricos no prédio.

Os prazos processuais relativos aos processos que tramitam na 2ª Instância serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. Na sede do TJMG estão as secretarias dos Cartórios das Câmaras, além dos gabinetes da presidência, vices-presidências e desembargadores.

De acordo com uma servidora que preferiu não se identificar, o vazamento estava intenso e começou a partir de um cano no 3º andar. De acordo com ela, os bombeiros recomendaram que o prédio fosse evacuado.