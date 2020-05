O novo Fórum Doutor José Maria Starling, instalado na Rua Antônio Coronel Vaz, no Centro de Carmo da Mata, foi inaugurado na sexta-feira (22) Também foi instalado na ocasião, o Centro Judicial de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc).

A cerimônia contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o desembargador Nelson Missias de Morais. Segundo o TJMG, a solenidade foi cercada de cuidados em função da pandemia da Covid-19 e restrita a poucos convidados.

Durante o pronunciamento, o presidente do TJMG declarou que a obra foi concebida dentro dos padrões modernos e sustentáveis, e que oferece as condições necessárias para que magistrados e servidores possam desempenhar os trabalhos e atender às demandas da comarca.

Cejusc

A rápida cerimônia também foi marcada pela instalação do Cejusc na cidade. O núcleo permite que as pessoas com alguma demanda judicial possam entrar em acordo antes de ingressarem com processos judiciais.