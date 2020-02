O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) lançou na manhã desta segunda-feira (10) o Programa de Integridade, uma iniciativa voltada para o combate à prática de corrupção e fraudes.

O programa consiste em um conjunto de ações para prevenção, detecção e remediação de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta. A medida é pioneira no país e o TJMG se torna a primeira Corte estadual a lançar uma iniciativa como esta.

“O TJMG incorpora hoje uma nova cultura de gestão. Com 297 comarcas, um orçamento superior a R$7 bilhões e o impulso a programas robustos, como a implantação do processo eletrônico (PJe) em todas as comarcas e a construção de fóruns no interior, a elaboração de contornos gerenciais para que eles se desenvolvam sem desvios se tornam indispensáveis”, ressaltou o presidente do TJMG, desembargador Nelson Missias de Morais.

O programa foi lançado em uma solenidade no auditório do Tribunal Pleno, em Belo Horizonte e reuniu a direção do Judiciário mineiro e inúmeros desembargadores, juízes e servidores da Casa, além de membros dos demais Poderes.