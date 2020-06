O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) condenou um homem que cometeu ato de injúria racial a cumprir um ano e dois meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa. O fato ocorreu em um sacolão, no Centro de Formiga.

Depois de ser condenado em primeira instância, o acusado entrou com recurso pedindo a absolvição, por ausência de intenção de cometer o crime, ou a concessão do perdão judicial, mas os pedidos foram negados. A 8ª Câmara Criminal do TJMG manteve o veredito da juíza da Comarca de Formiga, Lorena Teixeira Vaz.

O caso

Segundo a apuração do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o homem entrou no estabelecimento e começou a gritar e perguntar onde estava a gerente. Quando ela foi até ele para amenizar a situação foi agredida pelo suspeito.

A gerente levou o homem para fora do sacolão e, nesse momento, o acusado tentou agredi-la com um soco, mas foi impedido por um funcionário, que lhe aplicou uma rasteira e o imobilizou no chão.