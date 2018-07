O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) rejeitou na quinta-feira (19) um pedido cautelar do ex-governador Eduardo Azeredo (PSDB) para o relaxamento da prisão. Em sua decisão, a desembargadora Mariangela Meyer Pires Faleiro, 3º vice-presidente do tribunal, entendeu que não seria cabível o efeito suspensivo pedido pela defesa do ex-governador para que o tucano aguardasse o julgamento das ações em instâncias superiores em liberdade.

Azeredo foi condenado a 20 anos e um mês de prisão por peculato (desvio de dinheiro público) e lavagem de dinheiro. Ele se entregou à polícia no final de maio e cumpre pena em uma sala especial em um quartel do Corpo de Bombeiros, na região Centro Sul da capital mineira.

A defesa do ex-governador ajuizou recurso especial alegando que sua prisão viola artigos do Código Penal. Os advogados afirmam que a circunstância de o recorrente ter sido governador de Minas impactou na fixação da pena tanto na primeira como na segunda instância da Justiça, o que contraria entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF).

