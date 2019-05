Após a Prefeitura de Divinópolis ter publicado no Diário Oficial dos Municípios, na segunda-feira (20), a nomeação de 167 profissionais aprovados no concurso 001/2017, uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) do dia 14 de maio suspendeu, temporariamente, os efeitos do certame. O município tem 15 dias para recorrer.

O promotor do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Gilberto Osório, disse ao jornal MG2 da TV Integração nessa terça-feira (21) que a decisão é válida uma vez que o processo não chegou ao fim. Segundo o G1 a Prefeitura ainda não se manifestou.

O MPMG pediu a suspensão temporária do processo até que a Prefeitura responda ao questionamento de candidatos que acionaram a Justiça por inconformidades no edital. Na decisão do desembargador Belizário de Lacerda, consta que o pedido do MPMG foi acatado porque há elementos suficientes de irregularidades no edital.

Ainda de acordo com Osório, se o concurso continuar normalmente enquanto há um processo em andamento, pode haver nomeação irregular causando prejuízo para os candidatos. E que agora cabe ao município acolher a decisão ou – tendo outra interpretação – convencer o Tribunal a modificar.