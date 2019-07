O título desta crônica deveria ser “Todas as Saudades”. Mas um de meus livros mais recentes, “Portugal, Minha Saudade”, que reúne crônicas que falam de várias saudades diferentes, inclusive saudades do Brasil em Portugal e saudades de Portugal no Brasil, também merece este nome. Estou morando agora em Lisboa, então a propósito da tarde de autógrafos desse livro na Feira do Livro da capital portuguesa, reporto-me a ele.

Então, começo mudando o título da crônica e, quem sabe, na segunda edição do meu livro, mudo também o título dele? Ou, pelo menos, adiciono um subtítulo.

E vamos falar de saudades. Quanta saudade cabe em um dia? Ouvi isso, outro dia, em um comercial e fiquei pensando a respeito. Lembrei da nossa pinscher Xuxu, que quando a gente saía, ficava o dia inteiro no portão, sentada perto da grade da garagem, esperando a gente. Podia estar frio, ela podia estar com fome ou com sede, mas não arredava pé. Minha mãe ficava admirada com isso, quando ficava em casa para cuidar dela. Quando a gente chegava, era uma festa só, com latidos, correrias, lambidas, etc.

Dá pra medir a quantidade da saudade que se sente? Tenho saudades de lugares, de coisas que vivi, mas tenho mais saudades de pessoas. E também pergunto: quanta saudade cabe em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano, em uma vida?