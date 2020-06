Nesta terça-feira (2), a Prefeitura de Formiga recebeu os resultados dos exames PCR para Covid-19 feitos em parceria do Rotary Clube de Formiga Areias Brancas Oeste com o município.

Os testes foram feitos em 127 idosos e funcionários do Lar São Francisco, em 16 servidores e sete usuários da Residência Inclusiva, em três funcionários da Casa da Criança e do Adolescente, em um médico que atua no Lar São Francisco e em um membro da equipe do Rotary.

Os exames foram realizados no dia 27 de maio, por meio do Programa “Corona Zero”, promovido pelo Rotary Internacional.

Foto: divulgação Decom