Todo o efetivo da Polícia Militar Rodoviária – Grupamento Formiga, está mobilizado na Operação Feriado, lançada às 13h desta sexta-feira (9).

As palavras de ordem durante as ações de fiscalização são “Tolerância Zero”, com fiscalização efetiva na prevenção de acidentes e da ordem pública.

Infrações como ultrapassagens proibidas e embriaguez ao volante serão coibidas com rigor. A PMRv conta com um etilômetro em cada viatura e ainda possui um etilômetro passivo.

Motoristas não devem se esquecer da documentação, revisar o veículo e, acima de tudo, obedecer a sinalização e não ingerir bebida alcoólica se for dirigir.