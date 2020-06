Uma carreta tombou na tarde dessa segunda-feira (1º), na BR-494, em Oliveira, saída para Carmo da Mata.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Oliveira fez o atendimento de um homem, de 34 anos. Ele estava consciente e estável.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhada para a o Hospital São Judas Tadeu em Oliveira.

Mais tarde, a Central de Regulação recebeu novo chamado para comparecer no mesmo local. A equipe fez o atendimento de um homem, de 61 anos. Ele estava consciente, com escoriações no braço direito e crânio.