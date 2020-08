Um acidente foi registrado no início da tarde desta sexta-feira (7), na altura do km 399, da BR-354, em Bambuí.

De acordo com o Samu, uma carreta tombou na rodovia.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Bambuí encontrou um homem, de 33 anos. Ele estava consciente, com escoriações nos braços e pernas, sem queixa de dor e com traumatismo cranioencefálico leve.

A vítima não quis ser encaminhada para atendimento e assinou o termo de recusa. As causas do acidente não foram informadas.