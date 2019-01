Nem mesmo Victor, que interrompeu sequência de 51 jogos, viajou para Tombos. O Atlético disputou a segunda rodada do Campeonato Mineiro com uma formação considerada “C”, reserva dos reservas. E pagou o preço na bola. O Tombense, nada a ver com isso, venceu por 1 a 0 no Almeidão. O gol da vitória foi de Juan, experiente lateral com passagem por Flamengo e São Paulo.

Conhecido por ter forte ligação com o empresário Eduardo Uram – a empresa do agente, Brazil Soccer, patrocina o Tombense – o Gavião-Carcará disputa este Estadual com duas figuras conhecidas. Além de Juan, que aproveitou rebote de Cleiton e fez o gol da vitória aos 4 minutos do segundo tempo, o goleiro Felipe, ex-Santos, está no time alvirrubro.

O Atlético, que tinha as estreias de Martin Rea e o jovem volante Neto, de apenas 16 anos, teve dificuldade de se impor e apresentava uma qualidade técnica abaixo dos adversários. Cleiton teve trabalho no jogo, chegou a errar numa saída de bola, fez outras boas defesas e viu principalmente o uruguaio Rea mais plantado em campo.