Após cerca de duas semanas da erupção de um vulcão próximo da ilha de Tonga, no Pacífico Sul, as cinzas chegaram à atmosfera da cidade de São Paulo.

De acordo com o Climatempo, foi possível ver o efeito dos gases, arrastados por milhares de quilômetros, na coloração alaranjada do céu durante o amanhecer de ontem e da última quarta-feira. Também foi possível ver efeitos em cidades do Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Ainda de acordo com o Climatempo, os aerossóis produzidos pela explosão também foram registrados nas cidades de Formiga e Governador Valadares, ambas em Minas Gerais. “A partir de ontem um instrumento já detectou esta pluma chegando aqui em São Paulo. Outras imagens de satélites da Nasa já mostram essa pluma saindo de lá, atravessando a África e chegando aqui em São Paulo”, disse em entrevista à Climatempo a pesquisadora do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP Marcia Yamasoe.

A especialista explicou que a explosão foi intensa a ponto de lançar o material vulcânico na estratosfera, o que facilita a distribuição dele a longas distâncias.