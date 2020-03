Na tarde dessa segunda-feira (23), o prefeito da cidade de Arcos, Denilson Teixeira, por meio do decreto 5538, determinou toque de recolher das 20h às 5h do dia seguinte, para confinamento domiciliar obrigatório em todo território do município.

Fica terminantemente proibida a circulação de pessoas, exceto quando necessária para acesso aos serviços essenciais e sua prestação, comprovando-se a necessidade ou urgência.

De acordo com o Decreto, os funcionários de todos os estabelecimentos mencionados no item I do artigo 4º do Decreto Municipal nº 5.532/2020 deverão ser dispensados das atividades até às 19h devendo ser encerradas as atividades comerciais neste horário.

A locomoção no horário em que vigorar o toque de recolher deverá ser realizada pelo indivíduo, preferencialmente, de maneira individual, sem acompanhante.