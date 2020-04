No dia 23 de março, o prefeito Denílson Teixeira decretou Toque de Recolher, de 20h às 5h do dia seguinte, para confinamento domiciliar obrigatório em todo território do município de Arcos, ficando terminantemente proibida a circulação de pessoas, exceto quando necessária para acesso aos serviços essenciais e sua prestação, comprovando-se a necessidade ou urgência.

O Decreto 5.538 ainda está em vigor e terá fiscalização mais rígida, frente ao aumento de casos positivos de Covid-19 na cidade.

Arcos registrou seu primeiro caso positivo no dia 28 de março, e nesta terça (14) já somam 7.

Fonte: Portal Arcos