A exemplo do que ocorreu na Cerimônia de Abertura, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) decidiu enviar uma delegação enxuta para o encerramento. Foram apenas seis pessoas, entre atletas, técnicos, dirigente e médica. A porta-bandeira foi a ginasta Rebeca Andrade, campeã olímpica no salto e vice-campeã no individual geral. O outro competidor presente foi Hebert Teixeira, ouro no boxe e mais animado nas danças durante o evento.

O tom da cerimônia de encerramento foi mais descontraído que o da abertura, em 23 de julho. Desta vez, as delegações entraram praticamente juntas por quatro acessos. A intenção foi simbolizar a união dos povos.

Os atípicos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizados em meio à pandemia de COVID-19, terminaram com resultados históricos para o Brasil. No Japão, o país bateu o recorde de pódios conquistados e alcançou o melhor lugar (12º) no quadro de medalhas entre todas as edições de Olimpíada na Era Moderna, iniciada em 1896.

Ao longo dos dias de disputa, atletas do Time Brasil foram ao pódio 21 vezes no Japão – duas a mais do que nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Atletas brasileiros conquistaram sete medalhas de ouro (igualando o recorde de cinco anos atrás), seis de prata e oito de bronze.