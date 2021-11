No momento em que a torcida do Atlético deixou a cautela de lado e soltou o grito de campeão no Gigante da Pampulha, após a vitória em cima do Fluminense, no domingo (29), pelo Campeonato Brasileiro, um torcedor perdeu uma camisa do Galo, que tem um significado muito além do futebol. Depois de muita mobilização na internet, o torcedor conseguiu encontrar a camisa e pôde comemorar mais aliviado.

Lucas Henrique, de 24 anos, estava celebrando mais uma vitória do Galo no Mineirão quando, por acidente, perdeu a camisa do filho Otávio, que morreu em junho deste ano, aos 3 anos. Lucas usa a camisa como uma forma de manter o filho presente com ele no estádio.

“Essa foi a primeira camisa do meu filho. Ele ganhou no aniversário dele de dois anos de um amigo meu e ele tinha duas camisas. A perdida e uma mais recente, que ele foi sepultado com ela. A camisa dele que fica comigo é para eu sentir a presença dele no estádio. Que bom que foi em um dia que gritamos campeão. A camisa se perdeu durante uma festa”, contou Lucas ao Super.FC.

Nas redes sociais, o pai contou sua história e pediu apoio dos torcedores para ajudá-lo a encontrar a camisa do seu “anjinho”, como ele gosta de lembrar do filho. Em menos de 24 horas, ele conseguiu achar a blusa que carrega como um amuleto.