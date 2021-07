Vendo a situação crítica financeira pela qual atravessa o Cruzeiro e sem nenhuma perspectiva de melhora nas receitas, torcedores iniciaram uma campanha nas redes sociais chamada “Ingressos Mineirão Virtual” para ajudar o clube.

A ideia é a seguinte: a cada jogo do time celeste em casa na Série B, os cruzeirenses farão um CruPix doando uma quantia no valor de um ingresso, como se estivessem comprando um bilhete para ir ao Mineirão assistir à partida.

Não há um valor sugerido para o Pix, nem um mínimo ou máximo a ser doado ao clube com o ingresso virtual.

A chave Pix para a campanha é a mesma já utilizada pelo Cruzeiro desde o fim de maio para pedir ajuda aos torcedores: [email protected].

Até o momento, o portal da transparência do CruPix aponta que o clube celeste já arrecadou R$ 115.297,46. A última atualização foi na quarta-feira (7). No total, são 12.692 doações, com valor médio de R$ 9,08.

O Cruzeiro entra em campo neste sábado (10), às 16h30, contra o Botafogo, pela 11ª rodada da Série B. No entanto, a partida será disputada no Engenhão, no Rio de Janeiro. Desta forma, a campanha “Ingressos Mineirão Virtual” valerá para o compromisso diante do Avaí, no outro sábado (17), às 16h30, no Gigante da Pampulha, pela 12ª rodada da competição nacional.

Fonte: Itatiaia