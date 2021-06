Centenas de torcedores do Cruzeiro se reúnem na entrada da Toca da Raposa II, na região da Pampulha, em protesto contra a diretoria do clube, na tarde deste sábado (12).

A manifestação é marcada por gritos de ordem pela saída do presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues. O grupo também demonstra apoio ao clube e pede a volta para a Série A do Campeonato Brasileiro.

Marlon Castilho, 27, morador de Sarzedo, na região metropolitana, diz que a manifestação é em prol de mudanças profundas no Cruzeiro. “Estamos aqui pela saída do Sérgio e da reforma do estatuto para que o clube volte a ser do povo”, afirma.

Torcedores usam foguetes e bombas para chamar atenção da diretoria, além de bater e chutar o portão do Centro de treinamento celeste. O Batalhão de Coque da Polícia Militar acompanha o protesto.

Fonte: O Tempo