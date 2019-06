Por Chico Maia

O público presente nos jogos desta Copa é bem diferente do futebol masculino. Predominam famílias inteiras, com avôs, avós, pais, mães e a criançada, que é a turma que faz o barulho. Um ambiente agradabilíssimo, de total descontração, nos arredores do estádio antes, e dentro, no intervalo de França e Coreia do Sul. Mesmo assim a preocupação com a segurança é impressionante. O aparato policial ostensivo é dos maiores que já vi em qualquer evento.

A expectativa da FIFA é que tenhamos nesta Copa um recorde de público pagante que tende a ser batido a cada edição do mundial feminino, disputado também de quatro em quatro anos.