Parecia um bloco de carnaval em pleno Aeroporto de Confins. Centenas de torcedores do Atlético foram recepcionar o atacante Diego Tardelli, que desembarcou com quase 2 horas de atraso, nesse sábado (15).

Nada que tirasse a euforia dos atleticanos. Bandeiras, baterias e muitos cânticos foram entoados no que foi chamado de “Aerogalo”. O clássico “Tar-deeee-li! Gol! Gol!” foi um dos mais lembrados pelos alvinegros.

Quando o ídolo apareceu no terminal, por volta de 12h20, o delírio tomou conta do Aeroporto de Confins. Atleticanos de todas as idades buscavam o melhor ângulo para ver o jogador de perto.

O atacante saiu carregado pela torcida, que não cansou de gritar “O Tardelli voltou”. A presença do Cruzeiro na Série B em 2020 também comemorada pelos alvinegros.