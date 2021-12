A torcida do Atlético promete para o duelo contra o Bragantino, neste domingo (5), às 16h (de Brasília), o maior mosaico da história do Mineirão. O jogo contra a equipe paulista pode dar o título ao clube, caso o Galo não vença o Bahia e o Flamengo supere o Sport nesta semana.

O tatuador Thiago Scap, que é o responsável pelas imagens e execução dos mosaicos em jogos do clube, disse que domingo a festa será diferente.

“Será o maior mosaico já feito no Mineirão. Iremos utilizar todos os setores do estádio. Já fizemos mosaico utilizando todo o anel superior. Mas agora será em todos os setores do estádio”, explicou.

Pela grandeza do projeto, Scap irá se dedicar à ação a partir desta quarta-feira (1) á noite até domingo (5) horas antes do jogo, que será o tempo previsto para o término do projeto.

A partida contra o Bahia, nesta quinta-feira (2), em Salvador, tem uma importância muito grande para a imagem do mosaico de domingo.

“Depende do jogo contra o Bahia. Se o Galo for campeão lá, as frases e imagens serão no contexto do título ganho. Mas se não for campeão e precisar conquistar o título no domingo, as imagens serão outras”.

Thiago Scap explicou que se reunirá com a diretoria da Galoucura, a maior organizada do Atlético e idealizadora dos mosaicos, para acertar os detalhes.

A Galoucura já publicou sobre o maior mosaico do Mineirão e contará com a participação da torcida, que terá que fazer parte do projeto para que tudo saia como o previsto.

