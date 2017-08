O Centro de Convivência do Idoso promoveu um Torneio de Truco, na quinta-feira (17) para os idosos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

A demanda partiu dos próprios idosos e teve como objetivo o entretenimento, a interação dos participantes, bem como incentivar a convivência em grupo.

Quem coordenou o torneio foi o estagiário de educação física, Lucas Donner. Ele conduz grupos com os idosos como facilitador de oficinas do SCFV no Centro de Convivência do Idoso, visando sempre o bem-estar, a interação e o fortalecimento de vínculos. A dupla vencedora foi de Ari e Jesus.

Também em agosto, no dia 10, houve uma confraternização em comemoração ao Dia dos Pais para os idosos. O evento contou com a parceria da Drogaria Poupe Mais Farma que realizou aferição de pressão e sorteio de brindes, e da cabelereira Ana Carla, que ofereceu cortes de cabelo e tintura aos homens. Ao final, foram distribuídas lembrancinhas aos pais, sorteados os brindes e servido um delicioso lanche.