Nessa terça-feira (31), um homem de 37 anos foi atropelado por um caminhão enquanto trabalhava na limpeza da rodovia MG-050 em Formiga.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o acidente ocorreu no km 186 da pista.

Segundo a PMR, a vítima trabalhava com um equipamento conhecido por soprador de ar, que é preso as costas como se fosse uma mochila. Apesar do local ter sido sinalizado com cones, testemunhas contaram à polícia que a vítima se distraiu e saiu da sinalização, sendo atingindo por um caminhão que seguia na rodovia.