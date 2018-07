Um trabalhador de 54 anos ficou ferido após explosão em uma fábrica de fogos de artifício em Santo Antônio do Monte, nesta quinta-feira (26). De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava trabalhando sozinha em um barracão no momento da explosão.

Ainda segundo a ocorrência, o homem foi socorrido pelos próprios funcionários da empresa e levado até o Pronto Atendimento Municipal (PAM). Em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez a transferência para Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. A vítima teve 68% do corpo queimado. A unidade não informou o atual estado de saúde dela.

Após o acidente, a Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e o caso também é acompanhado pela Polícia Civil.